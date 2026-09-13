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Директор «Баварии» — о неудачной серии Луиса Диаса: «Я бывший защитник. Что я могу ему посоветовать?»

Директор «Баварии» — о неудачной серии Луиса Диаса: «Я бывший защитник. Что я могу ему посоветовать?»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль встал на защиту нападающего команды Луиса Диаса, столкнувшегося со спадом результативности и неудачной реализацией моментов.

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