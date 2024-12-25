Стало известно, что украинский тренер «Зенита» Тимощук писал о конфликте России и Украины в марте 2022 года

В ноябре стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии принял сторону украинского тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука в вопросе апелляции на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) по лишению его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев.