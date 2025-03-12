Соглашения о сотрудничестве с Тюменской областной организацией. В планах совместные проекты

Сегодня в Салехарде прошло подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Тюменской областной организацией и Ямало-Ненецкой окружной общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии