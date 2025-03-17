На СВО замироточила Казанская икона Богородицы: «Молимся каждую минуту»

В зоне проведения СВО, в военном госпитале замироточила Казанская икона Богородицы.Главная медсестра 28-го отдельного медбатальона 25-й армии Наталия Сумыгина поделилась информацией о том, что в ЛНР в военном госпитале замироточила Казанская икона Богородицы.