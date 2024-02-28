Харьков берут в кольцо, русским готовят котёл. Но в небе беда острее

После того как 23 февраля в небе над Азовским морем был сбит русский самолёт А-50, возник логичный вопрос: а что дальше? А дальше русскую армию ждёт освобождение Купянска и Харькова, а также продвижение на Авдеевском направлении.
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