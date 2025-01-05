Петербург стал одним из самых популярных направлений у туристов из Китая

В число также вошли Москва, Калининград, Иркутск В 2024 году Россия выдала более 600 тысяч электронных виз, половина из которых досталась китайским гражданам, сообщила генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
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