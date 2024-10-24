Последний украинец уже виден и отчаянно машет рукой

Так ведь показывают его выступления в Раде, на трибуне, в зале сидят депутаты. Это же в Киеве только возможно.

Александр Батт

Просто Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.