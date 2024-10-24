КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Международные эксперты по обе стороны нового железного занавеса немного зависли, когда появилась информация о необъявленном визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина.
Последний украинец уже виден и отчаянно машет рукой
Комментарии
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М
Мария
Так ведь показывают его выступления в Раде, на трибуне, в зале сидят депутаты. Это же в Киеве только возможно.
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5 час.
Александр Батт
Просто Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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5 час.
Ирина_ К_
А когда он выступал в Раде? Да и не стоит забывать о совмещённых кадрах.
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5 час.
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