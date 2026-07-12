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Министр внутренних дел Франции — о словах Рахоя про французскую сборную: «Это неприемлемо»

Министр внутренних дел Франции — о словах Рахоя про французскую сборную: «Это неприемлемо»

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал абсолютно неприемлемыми высказывание бывшего председателя правительства Испании Мариано Рахоя, который заявил, что французская сборная по футболу имеет «очень высокий уровень, правда, без французов».

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