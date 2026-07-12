Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал абсолютно неприемлемыми высказывание бывшего председателя правительства Испании Мариано Рахоя, который заявил, что французская сборная по футболу имеет «очень высокий уровень, правда, без французов».
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