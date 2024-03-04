Астрологи назвали 4 знака Зодиака, кто поймает за хвост удачу в марте

Российские астрологи считают, что март станет одним из самых светлых и непредсказуемых месяцев года. Все запущенные ушедшей зимой перемены начнут приносить свои первые плоды, и многие знаки Зодиака почувствуют, каким образом и в каком направлении изменилась их жизнь.