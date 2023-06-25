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Технопарк челябинского предприятия концерна «Уралвагонзавод» внесен в реестр Минпромторга РФ

Технопарк челябинского предприятия концерна «Уралвагонзавод» внесен в реестр Минпромторга РФ

Первый технопарк в Челябинской области официально зарегистрирован Минпромторгом РФ. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, свое соответствие всем необходимым требованиям подтвердил промышленный технопарк «ЗЭМ», созданный на базе одного из крупнейших предприятий Южного Урала – НПО «Электромашина» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех).

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