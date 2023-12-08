Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

Убогие злыдни и рагульё. И везде эта мразота пытается навязать своё мнение. Утырки ваше мнение и ваше 404 это просто недоразумение.

Россиянин

А на конференции хохлы чего делают? Уних проблем мало?. А все очень просто: Хохлы стараются участвовать везде где только можно. Если объявить чемпионат по поеданию собственных экскриментов, хохлы будут бежать впереди всех. Цель проста как 3 копейки: 9для незнающих: В СССР была такая монета) хохлам хочется максимально сконцентрировать на себя внимание всего мира.