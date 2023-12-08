Добрый Мир
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Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ

Украинцы, работающие на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае, «выразили возмущение» визитом президента России Владимира Путина в ОАЭ, утверждает Associated Press.

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Комментарии
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федор
Убогие злыдни и рагульё. И везде эта мразота пытается навязать своё мнение. Утырки ваше мнение и ваше 404 это просто недоразумение.
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14 час.
Россиянин
А на конференции хохлы чего делают? Уних проблем мало?. А все очень просто: Хохлы стараются участвовать везде где только можно. Если объявить чемпионат по поеданию собственных экскриментов, хохлы будут бежать впереди всех. Цель проста как 3 копейки: 9для незнающих: В СССР была такая монета) хохлам хочется максимально сконцентрировать на себя внимание всего мира.
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4 час.

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