Андрей Марочко сообщил о захвате бойцами РФ почти всех важных объектов ВСУ в Ступочках

Сейчас подразделения зачищают окрестности села, которое расположено в Донецкой народной республике. Военный эксперт отметил, что украинские боевики ведут контратакующие действия и пытаются вернуть утраченные позиции.
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