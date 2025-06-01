Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Андрей Марочко сообщил о захвате бойцами РФ почти всех важных объектов ВСУ в Ступочках

Сейчас подразделения зачищают окрестности села, которое расположено в Донецкой народной республике. Военный эксперт отметил, что украинские боевики ведут контратакующие действия и пытаются вернуть утраченные позиции.

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