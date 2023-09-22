Daily Moscow

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Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму

Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму

В своей «довольно примечательной речи» на вручении награды Анлантического совета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив вину за трагедию Хиросимы на Россию, подчеркнула в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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Зоя
в Хиросиме есть большой музей и там есть все документы,фото ,кто сбросил,когда и кто!! так чтопусть врет,но молодежь Японии естественно знает свою историю,там этопроводится в  школьных программахэ Каждый год вноябре все школы в обязательно  порядке возят по всем музеям и сторическим местам ЯПОНИИ.. Я была свиделем всего этого... и вмузее тоже,есть  скльптура девочки в Хиросима ,котора запускает бумажных журавлей в небе,в надежде остаться живой  после лучевой болезни....
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20 час.
zkj
Господи, прости  Урсулку, она не ведает, что творит... Несчастная тетка, всё, что ни скажет как в лужу пёрнет...
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20 час.

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