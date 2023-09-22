Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму

Зоя

в Хиросиме есть большой музей и там есть все документы,фото ,кто сбросил,когда и кто!! так чтопусть врет,но молодежь Японии естественно знает свою историю,там этопроводится в школьных программахэ Каждый год вноябре все школы в обязательно порядке возят по всем музеям и сторическим местам ЯПОНИИ.. Я была свиделем всего этого... и вмузее тоже,есть скльптура девочки в Хиросима ,котора запускает бумажных журавлей в небе,в надежде остаться живой после лучевой болезни....