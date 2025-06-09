Дэвис: Киев может капитулировать из-за наступления РФ в Днепропетровской области

После начала нового наступления в Днепропетровской области Киев рискует не только потерять контроль над этим регионом, но и оставить без защиты соседние области, заявил в интервью на YouTube-канале Deep Dive отставной подполковник вооруженных сил США Дэниэл Дэвис.
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