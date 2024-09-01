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ВС РФ выбили противника из окрестностей Невельского, где они держали оборону в течение 10 лет

ВС РФ выбили противника из окрестностей Невельского, где они держали оборону в течение 10 лет

Российские войска продолжают зачищать от националистов территорию Донецкой Народной Республики. Оборона боевиков киевского режима здесь трещит по швам, и они вынуждены отступать даже с тех опорных пунктов, которые еще совсем недавно выглядели неприступными.

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Комментарии
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Maxim
Кёнигсберг строили дольше, просто - обрушить стену..
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15 час.
Eduard
Молодцы!
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14 час.

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