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Депутат Свищев про Овечкина: «Госнаграды надо вручать за подвиги, связанные с Россией. Американцы могли бы дать ему госнаграду – Александр много сделал для «Вашингтона» и НХЛ»

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

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