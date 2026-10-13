Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра ночью ощутимо похолодает до +12, а днём всего +19 градусов. Как изменится погода дальше? Переходите по ссылке!Сегодня, 13 октября, дневная температура воздуха составит +21 градус.
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