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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко про 1:8 от «Эдмонтона»: «То, что случилось, уже в прошлом. «Флорида» извлечет из этого урок»

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в четвертом матче финальной серии (1:8, 3-1). Российский форвард стал автором единственной шайбы южан.

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