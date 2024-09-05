Песков заявил, что в России не обсуждают новую мобилизацию

В России сейчас не обсуждается возможность новой волны мобилизации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях IX Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии