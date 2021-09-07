Мотострелки ЮВО впервые задействуют группы по борьбе с противотанковыми комплексами в ходе двусторонних учений в Чечне

Впервые мотострелки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) задействуют группы по борьбе с противотанковыми комплексами в ходе двусторонних батальонных тактических учений в Чечне.
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