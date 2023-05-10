Колесов о новой произвольной: «Получилось здорово! В программе будет много интересных переходов, танцевальных поддержек и элементов»

Пара тренируется у Тамары Москвиной. Над постановкой произвольной они работали с Анжеликой Крыловой. «Получилось здорово! В этой программе будет много интересных переходов, танцевальных поддержек и элементов.
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