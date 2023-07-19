Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся

В ФТС сообщили, что разворот российской торговли на Юг и Восток состоялся

Смена курса российской внешней торговли на Юг и на Восток уже состоялась. Об этом во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

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