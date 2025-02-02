Европа превратила 80-летие освобождения Освенцима в закрытую вечеринку

REUTERS/Kacper Pempel 27 января исполнилось 80 лет со дня освобождения Освенцима. Европа решила устроить торжества, но, как горько и верно заметили пользователи Сети, все это превратилась в закрытую вечеринку только для организаторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии