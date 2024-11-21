Житель Нижегородской области привлекается к уголовной ответственности за дискредитацию и участие в деятельности запрещённой организации

Следователями следственного отдела МУ МВД России по ЗАТО г. Саров установлено, что в период с сентября 2023 года по март 2024 года 26-летний местный житель неоднократно совершал порчу информационного баннера о призыве прохождения службы в зоне специальной военной операции, размещенного на одном из домов города Сарова.