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Врач Фомин: умение не впадать в панику поможет сохранить психическое здоровье

Врач Фомин: умение не впадать в панику поможет сохранить психическое здоровье

Чтобы сохранить психическое здоровье, важно соблюдать несколько простых правил. О них "Москве 24" во Всемирный день психического здоровья рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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