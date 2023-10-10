Врач Фомин: умение не впадать в панику поможет сохранить психическое здоровье

Чтобы сохранить психическое здоровье, важно соблюдать несколько простых правил. О них "Москве 24" во Всемирный день психического здоровья рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
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