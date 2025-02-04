Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов взяли под огневой контроль днепропетровскую трассу, по которой идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в красноармейском гарнизоне, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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