Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов взяли под огневой контроль днепропетровскую трассу, по которой идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в красноармейском гарнизоне, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.