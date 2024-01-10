Родители Ивановской области подали 8011 заявлений на путёвки в детские лагеря

В 2024 году за счет области смогут отдохнуть 13,8 тысячи детей.Департамент социальной защиты населения Ивановской области подвел первые итоги кампании по приёму заявлений на путёвки для детей в оздоровительные лагеря в 2024 году.
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