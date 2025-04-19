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Выделение Киеву новой военной помощи США уже всерьез не рассматривают – NYT

Выделение Киеву новой военной помощи США уже всерьез не рассматривают – NYT

Власти США всерьез не рассматривают возможность выделения Украине новых пакетов военной помощи по мере исчерпания того, что было выделено при администрации предыдущего президента Джо Байдена, издание The New York Times со ссылкой на источники среди конгрессменов.

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