Выделение Киеву новой военной помощи США уже всерьез не рассматривают – NYT

Власти США всерьез не рассматривают возможность выделения Украине новых пакетов военной помощи по мере исчерпания того, что было выделено при администрации предыдущего президента Джо Байдена, издание The New York Times со ссылкой на источники среди конгрессменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии