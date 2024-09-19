Виталий Захарченко: За Донбассом для Киева удобных позиций для обороны нет

Накануне российской армией взят под контроль Украинск, второй город в цепочке населенных пунктов западного Донбасса, после потери которых Киеву на этом направлении будет не за что цепляться до самого Днепра.
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