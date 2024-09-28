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В Ленобласти детей в сумерках беспричинно высадили из автобуса

В Ленобласти детей в сумерках беспричинно высадили из автобуса

Школьники собирались оплатить проезд картой «Мир». Следователи и прокуроры подключились к выяснению всех обстоятельств конфликта на автобусной остановке во Всеволожском районе Ленобласти.

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Комментарии
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Grandad
Какие сумерки в 20.30? Уже в 19 часов темно. Белых ночей нет. Это просто водитель негодяем оказался.
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57 мин.
Валерий Дюков
ведь им запретили в пассажирских перевозках, где эти законы, местную власть всю под суд........
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35 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Забить батогами дикое животное и отправить назад в кишлак, нах.й!
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25 мин.

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