Школьники собирались оплатить проезд картой «Мир». Следователи и прокуроры подключились к выяснению всех обстоятельств конфликта на автобусной остановке во Всеволожском районе Ленобласти.
В Ленобласти детей в сумерках беспричинно высадили из автобуса
Комментарии
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Grandad
Какие сумерки в 20.30? Уже в 19 часов темно. Белых ночей нет. Это просто водитель негодяем оказался.
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57 мин.
Валерий Дюков
ведь им запретили в пассажирских перевозках, где эти законы, местную власть всю под суд........
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35 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Забить батогами дикое животное и отправить назад в кишлак, нах.й!
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25 мин.
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