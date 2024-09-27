Названы страны, в которых туристы из России чаще всего обращаются к врачам

Стало известно, где больше болеют россияне во время путешествий. Аналитики рассказали, в каких странах туристы из РФ чаще всего обращаются за медицинской помощью, а также перечислили самые частые проблемы путешественников.
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