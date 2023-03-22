Публичные слушания по изменению Устава Новосибирска пройдут 11 апреля

Напомним, что поправки в Устав города необходимы для его приведения в соответствие с действующим законодательством, в том числе с принятым областным парламентом законом об изменении порядка выборов мэров города Новосибирска и поселка Кольцово.
Напомним, что поправки в Устав города необходимы для его приведения в соответствие с действующим законодательством, в том числе с принятым областным парламентом законом об изменении порядка выборов мэров города Новосибирска и поселка Кольцово.
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