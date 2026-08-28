"Не всегда нужно убивать". В Минприроды рассказали, сколько медведей в Алтайском крае

В соцсетях все чаще появляются сообщения о встречах с медведями, а следы хищников находят рядом с селами Численность медведей в Алтайском крае составляет около 1500 особей, при этом наблюдается незначительный рост в пределах 8%, сообщает региональное Минприроды.
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