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"Не всегда нужно убивать". В Минприроды рассказали, сколько медведей в Алтайском крае

"Не всегда нужно убивать". В Минприроды рассказали, сколько медведей в Алтайском крае

В соцсетях все чаще появляются сообщения о встречах с медведями, а следы хищников находят рядом с селами Численность медведей в Алтайском крае составляет около 1500 особей, при этом наблюдается незначительный рост в пределах 8%, сообщает региональное Минприроды.

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