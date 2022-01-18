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К 30-летнему юбилею «Беркута» в Москве презентовали книгу, фильм и гимн подразделения

К 30-летнему юбилею «Беркута» в Москве презентовали книгу, фильм и гимн подразделения

Легендарному подразделению «Беркут» исполнилось 30 лет. Первое подразделение из 600 человек было создано 16 января 1992 года приказом №1 для служебного пользования тогдашним министром внутренних дел Украины генералом Андреем Василишиным.

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