К 30-летнему юбилею «Беркута» в Москве презентовали книгу, фильм и гимн подразделения

Легендарному подразделению «Беркут» исполнилось 30 лет. Первое подразделение из 600 человек было создано 16 января 1992 года приказом №1 для служебного пользования тогдашним министром внутренних дел Украины генералом Андреем Василишиным.
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