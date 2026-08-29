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Рязанские новости

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Рязанец пожаловался губернатору на цены на бензин

Рязанец пожаловался губернатору на цены на бензин

Министерство экономического развития Рязанской области пояснило, что контролировать цены на бензин должна ФАС, и предложило жителям сообщать о случаях необоснованного повышения цен на горячую линию службы.

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