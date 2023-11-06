Шумозащитный Горелов из города Севастополь

На днях, севастопольцев, возмущенных ростом отвалов строительно-дорожного грунта в районе села Первомайского, «успокоила» депутат Заксобрания Севастополя Екатерина Бубнова, которая призвала горожан не верить своим глазам, так как куча строительного мусора это шумозащитная насыпь.
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