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Трамп требует от Украины принять нелегальных мигрантов из США

Трамп требует от Украины принять нелегальных мигрантов из США

Администрация Дональда Трампа обратилась к Украине с просьбой принять нелегальных мигрантов, которых США планирует депортировать.

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