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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

«В борьбе правительства и монополии болеем за первых, как за «слабого парня» (с) РЖД, Минэк и ФАС решают, на сколько повысить железнодорожные тарифы: на 13,8%, 14,9% или сразу на 23%

«В борьбе правительства и монополии болеем за первых, как за «слабого парня» (с) РЖД, Минэк и ФАС решают, на сколько повысить железнодорожные тарифы: на 13,8%, 14,9% или сразу на 23%

От редакции VG. Мы продолжаем знакомить читателей с тарифными войнами — 2024. В последних текстах мы, во-первых, обсудили протестный инфантилизм клиентов РЖД, которые скорее имитируют противостояние с монополией, понимая, что эту схватку им не выиграть.

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