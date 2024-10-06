«В борьбе правительства и монополии болеем за первых, как за «слабого парня» (с) РЖД, Минэк и ФАС решают, на сколько повысить железнодорожные тарифы: на 13,8%, 14,9% или сразу на 23%

От редакции VG. Мы продолжаем знакомить читателей с тарифными войнами — 2024. В последних текстах мы, во-первых, обсудили протестный инфантилизм клиентов РЖД, которые скорее имитируют противостояние с монополией, понимая, что эту схватку им не выиграть.
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