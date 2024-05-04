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Швентек после 3-часового финала против Соболенко: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?»

Швентек после 3-часового финала против Соболенко: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?»

Ига Швентек победила Арину Соболенко в финале в Мадриде – 7:5, 4:6, 7:6(7). Матч продолжался 3 часа 11 минут.

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