❄️ Погодное предупреждение: завтра в горах Сочи ожидаются сильные снегопады По прогнозам синоптиков, 3 марта в предгорных и горных районах Сочи пройдут интенсивные снегопады.
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❄️ Погодное предупреждение: завтра в горах Сочи ожидаются сильные снегопады По прогнозам синоптиков, 3 марта в предгорных и горных районах Сочи пройдут интенсивные снегопады.