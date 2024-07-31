Эта история началась в Италии примерно десять веков назад. Во времена великого неурожая единственным продуктом, пережившим морозы, оказался миндаль.
Марципан
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Эта история началась в Италии примерно десять веков назад. Во времена великого неурожая единственным продуктом, пережившим морозы, оказался миндаль.