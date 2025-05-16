Звезда трёх частей бондианы актёр Джо Дон Бейкер умер в возрасте 89 лет

Американский актер Джо Дон Бейкер, широко известный по роли в культовом боевике «Широко шагая» (1973) и каскаду ярких ролей второго плана, в том числе в трёх фильмах об агенте Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 89 лет.