Звезда трёх частей бондианы актёр Джо Дон Бейкер умер в возрасте 89 лет

Американский актер Джо Дон Бейкер, широко известный по роли в культовом боевике «Широко шагая» (1973) и каскаду ярких ролей второго плана, в том числе в трёх фильмах об агенте Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 89 лет.
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