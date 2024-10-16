«Вам не придется воевать на боевой машине дедушки». BAE System представляет современные прототипы BAE Systems представит на выставке AUSA 2024 два прототипа AMPV.
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«Вам не придется воевать на боевой машине дедушки». BAE System представляет современные прототипы BAE Systems представит на выставке AUSA 2024 два прототипа AMPV.
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