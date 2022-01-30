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Юбердо набрал 3 очка в матче с «Сан-Хосе» и единолично возглавил гонку бомбардиров. У него 62 балла в 45 играх

Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и был признан его второй звездой.

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