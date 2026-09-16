«Самое большое обновление в истории серии». Xiaomi 18 Pro Max получит новые возможности заднего экрана

Об этом рассказал президент компании Xiaomi 18 Pro Max получит новый «универсальный задний экран», возможности которого компания собирается расширять с помощью искусственного интеллекта.
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