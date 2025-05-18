Кардиолог рассказала о скрытых симптомах инфаркта

Инфаркт не всегда проявляется классическими жгучими, давящими болями или «тяжестью» за грудиной, что в некоторых случаях затрудняет диагностику и становится причиной позднего обращения за медицинской помощью.
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