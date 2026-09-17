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Регион 29

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На дороге Архангельск – Онега открыли движение по обновленному мосту через Солзу

На дороге Архангельск – Онега открыли движение по обновленному мосту через Солзу

Сооружение полностью обновили и повысили его грузоподъемность до нормативных значений.Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем канале в МАКС, автомобили уже едут по обновленному мосту.

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