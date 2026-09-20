Твердотопливная ракета Kinetica-1 вывела на орбиту сразу девять спутников

Запуск с коммерческой площадки «Дунфэн» стал 16-й миссией ракеты и пятой для неё в 2026 году. Китайская компания CAS Space успешно запустила ракету-носитель Kinetica-1, известную в Китае как «Лицзянь-1», с коммерческой площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань.
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