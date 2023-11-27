Соединенные Штаты Америки - это Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи современного мира. Такое предположение с трибуны международного форума «Примаковские чтения» сделал заместитель председателя Совета Федерации, председатель Комитета по международным делам Константин Косачев.
Сенатор Косачев сравнил США с Саддамом Хусейном
Комментарии
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фарид сабиров
Не смешно , Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были ЧЕЛОВЕКИ с большой буквой. И как можно этих Людей сравнивать с этими фашистами современности. День Африки и ночь всего мира. Противоположности.
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