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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Турбизнес Анапы попросили освободить от налогов в 2025 году

Турбизнес Анапы попросили освободить от налогов в 2025 году

Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства обратился в Минэкономразвития с просьбой освободить турбизнес района, пострадавшего от разлива мазута, от уплаты налогов и неналоговых платежей в этом году, пишут «Ведомости».

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