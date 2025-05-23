Турбизнес Анапы попросили освободить от налогов в 2025 году

Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства обратился в Минэкономразвития с просьбой освободить турбизнес района, пострадавшего от разлива мазута, от уплаты налогов и неналоговых платежей в этом году, пишут «Ведомости».
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